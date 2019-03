et AFP

publié le 22/03/2019 à 11:47

L’ancien boxeur Christophe Dettinger, a été suspendu de ses fonctions à la mairie d'Arpajon, dans l'Essonne. Il avait été condamné à un an de prison pour violences volontaires sur deux gendarmes mobiles à Paris le 5 janvier en marge d'une manifestation du mouvement des "gilets jaunes". Il purge sa peine en semi-liberté. La mairie explique les raisons de son choix.



Christophe Dettinger n'est provisoirement plus chargé de la voirie et de la propreté de la ville d'Arpajon. L'agent municipal a été suspendu dans l'attente d'une procédure disciplinaire. Cette décision lui a été notifiée par une lettre, remise jeudi 21 janvier, en mains propres sur son lieu de travail.

Cette suspension a été décidée après "l'exposition médiatique de ces derniers jours", a expliqué la mairie, mentionnant une interview de l'ex-boxeur diffusée dans l'émission de Cyril Hanouna sur C8, et l'annonce dans les médias d'un recours contre Leetchi. Karine Dettinger, l'épouse de l'ancien sportif, réclame trois millions d'euros de dommages et intérêts à la plateforme Leetchi. Début janvier, l'entreprise avait clôturé au bout de 48 heures, une cagnotte ouverte pour soutenir

La mairie d'Arpajon poursuit en indiquant qu'"en tant qu'agent public territorial, il a la nécessité d'observer un certain devoir de réserve sur un certain nombre de sujets". "Dans le contexte que cet agent connaît aujourd'hui, nous pensons qu'il n'était pas nécessaire de rajouter des développements médiatiques", a-t-elle ajouté.



Contactée par RTL mercredi 20 mars, l'avocate de Christophe Dettinger, déclarait ignorer le motif précis de cette suspension. Elle assurait qu'aucun incident n'était intervenu au travail, depuis sa condamnation à 1 an de prison, il y a quelques semaines.