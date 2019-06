La cagnotte Leetchi de l'ex-boxeur Christophe Dettinger reste bloquée

et AFP

130.000 euros selon le site de cagnotte en ligne Leetchi, 147.000 euros selon les Dettinger. Une somme importante qui restera bloquée encore un moment, ainsi en a décidé la justice mercredi 19 juin. Le tribunal de grande instance de Paris, saisi en référé, a en effet renvoyé au juge du fond la demande de provision de Christophe Dettinger, condamné pour avoir frappé des gendarmes lors d'une manifestation des "gilets jaunes".

La scène de violence s'était déroulée le 5 janvier dernier. Filmé et recherché, l'ex-boxeur s'était rendu à la police. Parallèlement, une cagnotte avait été mise en place sur la plateforme en ligne Leetchi. En deux jours, les dons avaient afflué. Mais la collecte, très critiquée, avait finalement été clôturée précipitamment.

Les Dettinger ont alors réclamé les fonds déjà récoltés, et saisi la justice. Mais le couple de gilets jaunes et la plateforme en ligne étaient restés en désaccord sur la destination des fonds, et le bénéficiaire de la collecte. Pour l'avocate du couple, il était clair, "dès le début", que Karine Dettinger avait été désignée comme la bénéficiaire.

De nouvelles échéances judiciaires

Le juge des référés n'a pas tranché dans cette affaire, estimant être "le juge de l'évidence" alors qu'il y a une "contestation sérieuse" au sujet de la cagnotte. Les fonds sont donc restés bloqués, dans l'attente d'un procès au fond prévu en décembre.

Aucun juge ne semble vouloir se prononcer sur un dossier qui est explosif. Laurence Léger, avocate du couple Dettinger, à l'AFP.





Le blocage des fonds est "problématique" pour l'avocate du couple Dettinger. Selon elle, 66 donateurs de cette cagnotte ont porté plainte, accusant Leetchi de "détourner les fonds". Une enquête pour "abus de confiance" a été ouverte le 9 mai à Paris.

Christophe Dettinger condamné

En février 2019, Christophe Dettinger avait été condamné à un an de prison. Une peine aménagée en semi-liberté. Finalement, en juin, le "gilet jaune" avait obtenu le port d'un bracelet électronique, comme l'a révélé RTL.

Je suis toujours "gilet jaune" dans mon cœur. Christophe Dettinger à RTL, le 20 février 2019.





Dans un document RTL, Christophe Dettinger avait affirmé rester "gilet jaune dans son cœur". "Je ne pourrai plus manifester et puis voilà, j’ai été vacciné je pense", avait-il ajouté, reconnaissant son attitude "condamnable". Il avait aussi regretté sur RTL être "devenu un symbole".