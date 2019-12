Grève à la RATP : les prévisions de trafic pour le lundi 9 décembre

publié le 08/12/2019 à 17:27

La grève dans les transports en communs se poursuit. Pour le lundi 9 décembre, la RATP prévoit un trafic "très fortement perturbé". Seules les lignes 1 et 14, les lignes automatiques, circuleront normalement avec risque de saturation.

Les lignes 4 (1 train sur 3 avec plusieurs stations fermées), 7 (1 train sur 3 avec plusieurs stations fermées), 8 (1 train sur 3 entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly Diderot) et 9 (1 train sur 2 entre Nation et Mairie de Montreuil, 1 train sur 4 entre Pont de Sèvres et Franklin Roosevelt) seront ouvertes de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30. Il faudra prévoir un "trafic extrêmement perturbé avec risque de saturation", précise le communiqué de la RATP. Le trafic est totalement interrompu sur les lignes 2, 3, 3bis, 5,6, 7bis, 10, 11, 12 et 13. Les RER A et B ne circuleront qu'en heure de pointe avec 1 train sur 2 pour le RER A et 1 train sur 3 pour le RER B avec une interconnexion interrompue à Gare du Nord.

Les tramways 2, 3b,6 et 8 circuleront toute la journée avec 2 trams sur 3, tout comme le tram 8, mais avec 3 tramways sur 4. Pour le tram 1, il y a aura 1 tram sur 2. Le service sur le tramway 3a (1 tram sur 2) sera assuré de 5h30 à 12h, puis de 14h30 à 22h. Le tramway 1 aura un service assuré de 5h30 à 9h30, puis de 15h30 à 19h30, avec 1 tramway sur 2 toutes les dix minutes. Enfin, le tramway 5 aura 1 tram sur 2, avec une fréquence de 13 minutes le matin (6h à 9h30) et de 7 minutes l'après-midi (16h30 à 20h).

Pour les bus, plus de "50% du trafic sera assuré". 2 bus RoissyBus sur 3 sont assurés.

