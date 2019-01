publié le 08/01/2019 à 18:44

L'argent récolté dans le cadre de la cagnotte de soutien à l'ancien boxeur Christophe Dettinger, en garde à vue depuis le 7 janvier pour des coups portés contre des gendarmes mobiles en marge de la manifestation des "gilets jaunes" le 5 janvier à Paris, ne pourra être utilisé que pour financer des frais de justice. En cas de surplus, l'argent restant sera remboursé aux donateurs au prorata.



Le directeur général de la plateforme Leetchi, Benjamin Bianchet, affirme ce mercredi 8 janvier à l'antenne de RTL qu'un peu plus de 120.000 euros avaient été récoltés au moment de la clôture de la cagnotte plus tôt dans la journée. Ce montant ne pourra être utilisé que dans un cas précis, "le financement des frais de justice, comme les frais d'avocat", souligne-t-il, arguant que les conditions générales d'utilisation de la plateforme proscrivent toute incitation à la haine et à la violence.

Leetchi va désormais s'assurer que l'argent sera seulement affecté à cette cause. "C'est notre métier. On va demander les justificatifs nécessaires, comme les factures de frais d'avocat et le RIB de l'avocat en question. Nous ne procéderons au versement manuel des fonds sur le compte direct de l'avocat qu'après réception des documents", explique Benjamin Bianchet.

Les participants remboursés en cas d'excédent

Si les frais de justice de l'ancien boxeur s'avèrent moins importants que le montant récolté, le reste de l'argent sera remboursé aux participants. "On s'engage à rembourser l'ensemble des participants au prorata de leur participation", affirme Benjamin Bianchet. "Et si les frais sont supérieurs au montant de la cagnotte, une autre cagnotte pourra être lancée".



Le dirigeant de la plateforme assure par ailleurs n'avoir reçu aucune pression politique l'incitant à fermer la cagnotte. "On a fait notre travail de façon classique. On a pris contact avec le créateur de la cagnotte pour s'assurer de la motivation et de l'objet de la cagnotte. On a rappelé nos conditions d'utilisation et on lui a dit que seuls des frais de justice pouvaient être financés à travers cette collecte. La cagnotte a ensuite été clôturée d'un commun accord puisque la somme récoltée va contribuer largement au financement des premiers frais".