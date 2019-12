Grève SNCF : les prévisions de trafic pour le lundi 9 décembre

et AFP

publié le 08/12/2019 à 17:00

Dans un communiqué, la SNCF donne les conditions de trafic pour ce 9 décembre. Il y aura 1 train sur 5 en moyenne pour les Transiliens, 3 TER sur 10 circuleront en moyenne, essentiellement assurée par bus. 1 TGV sur 5 roulera en moyenne. Le trafic à l'international est très perturbé et il y aura 1 train sur 5 en moyenne pour les intercités.

La SNCF n'attend "pas d'amélioration mardi", compte tenu de la journée de mobilisation contre la réforme des retraites, a précisé lors d'un point-presse Agnès Ogier, porte-parole du groupe.

La "SNCF recommande aux voyageurs de reporter leur déplacement, dans la mesure du possible", informe le site internet de la société. Le Twitter des Transiliens a également partagé que les "conditions de transport seront très très difficiles" ce lundi et conseille "d'éviter autant que possible de vous déplacer".