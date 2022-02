Les infos de 5h - Pyrénées-Orientales : un incendie volontaire ?

Le bilan est donc très lourd dans les Pyrénées-Orientales au lendemain de l'incendie d'un immeuble à Saint-Laurent-de-la-Salanque. Sept personnes ont été tuées, dont un nourrisson et un enfant et une huitième personne est encore portée disparue. L'incendie s'est déclaré après une forte explosion et il pourrait être volontaire.

Katia habite de l'autre côté de la rue, juste en face des immeubles qui ont été détruits. Elle s'est réfugiée dans la salle municipale ou les gendarmes ont recueilli son témoignage. "J'ai vu quatre individus crier dans la rue. Ils étaient en train de dire qu'ils avaient mis le feu, alors j'ai regardé par la fenêtre qui criaient comme ça et après j'ai fermé et c'est là où j'ai entendu le boom, dit-elle en premier, avant de raconter ce qu'elle a dit aux enquêteurs : "j'ai tout dit, mais ils m'ont raconté qu'après visionnage des caméras que c'était trop flou et qu'ils avaient du mal à distinguer les visages".

La caméra de surveillance se situe juste à l'angle de la rue des immeubles. Pourtant, le maire de Saint-Laurent-de-la-Salanque, Alain Got, a visionné les images et affirme qu'on ne peut rien apercevoir. "On ne peut pas du tout se prononcer aujourd'hui sur la nature de l'incendie. Tout peut arriver", lance-t-il.

Ces caméras, plus celles aux alentours vont être analysées pour être recouper avec le témoignage de Katia et de d'autres habitants.

