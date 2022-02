Paris : des policiers abattent un homme qui les menaçait avec un couteau en gare du Nord

Deux policiers ont abattu un homme armé d'un couteau à la gare du Nord ce lundi 14 février vers 7 heures. Le suspect menaçait une patrouille de policiers avec un couteau d'une lame d'une trentaine de centimètres, dans l'enceinte de la gare, au niveau des voies des trains "grandes lignes", rapportent nos confrères de BFMTV. La piste d'un activiste anti-police est évoquée. En effet, sur la lame figurait l'inscription "ACAB" ("All cops are bastards", "tous les flics sont des bâtards"). Toutefois, l'enquête ne fait que commencer et devra déterminer les revendications du suspect.

Les membres de la patrouille ont alors fait usage de leurs armes de service pour le neutraliser. Aucun policier n'a été blessé.

Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a salué le travail des policiers. "Les policiers ont fait usage de leur arme, écartant ainsi tout danger, pour eux-mêmes et pour les voyageurs."