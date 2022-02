Les infos de 12h30 - Pyrénées-Orientales : ce que l'on sait de l'incendie qui a fait 7 morts

Le bilan est très lourd après l'incendie déclenché par une explosion à l'origine encore inconnue, dans la nuit de ce lundi 14 février, à Saint-Laurent-de-la-Salanque dans les Pyrénées Orientales. Sept personnes ont été tuées et parmi elles, deux familles ont disparu dans les flammes, deux couples avec chacun un enfant.

Le village est sous le choc. Pour Alain God, maire de la commune, ce drame est "effroyable" : "c'était l'apocalypse cette nuit. Quand on m'a informé, je suis sorti de chez moi car je n'habite pas loin et tout était en train de partir en fumée (...) On ne comprend pas comment le bilan a pu être aussi lourd", a-t-il dit.

Ce bilan n'est que provisoire puisqu'un bâtiment est encore difficile d'accès pour les sauveteurs et il se pourrait qu'il y ait encore des victimes sous les décombres. "Les conditions de sécurités ne sont pas garanties pour pouvoir envoyer des personnes en toute sécurité et faire aboutir des reconnaissances", a expliqué le colonel Eric Belgioïno, directeur des pompiers de la région.

En outre, les immeubles menacent de s'effondrer, les opérations de sauvetage et de déblaiement pourraient prendre plusieurs heures. Une personne est encore officiellement portée disparue.

À écouter aussi dans ce journal :

Attaque au couteau contre des policiers - Un homme a été tué ce lundi à la gare du Nord à Paris par deux policiers qu'il menaçait avec un couteau sur lequel était écrit "ACAB" (All cops are bastards, "tous les flics sont des bâtards"), un slogan anti-police.

Présidentielle 2022 - Valérie Pécresse a répondu aux critiques sur RTL après son grand meeting parisien, affirmant qu'elle était "plus à l'aise dans le dialogue avec les Français".



Jeux Olympiques de Pékin - Les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont été sacrés champions olympiques de danse sur glace ce lundi, apportant à la France sa 11e médaille, la troisième en or.