PSG-Real : la saison commence-t-elle maintenant pour les Parisiens ?

L'affiche est connue depuis le 13 décembre, après un tirage au sort rocambolesque. Le Paris Saint-Germain retrouve le Real Madrid en 8e de finale aller de Ligue des champions, mardi 15 février (21h) au Parc des Princes. Le match retour aura lieu trois semaines plus tard, le mercredi 9 mars, à Santiago Bernabeu.

La saison des hommes de Pochettino démarre-t-elle réellement avec le début de la phase à élimination directe ? Faut-il oublier tout ce qui a été fait depuis le mois d'août ? Messi va-t-il se montrer à la hauteur du rendez-vous ? Mbappé répondre une nouvelle fois présent ?

