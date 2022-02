Les propos sont clairs. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères a estimé ce lundi 14 février au soir que "tous les éléments" étaient réunis pour une offensive militaire "forte" de la Russie en Ukraine.

"Y a-t-il tous les éléments pour que soit menée une offensive forte de la part des forces russes en Ukraine ? Oui c'est vrai, c'est possible là, c'est possible rapidement", a-t-il déclaré dans l'émission "C à vous" sur France 5. Il a toutefois souligné que "rien n'indique aujourd'hui" que le président russe Vladimir Poutine ait pris une décision. Pour l'heure, il n'a pas d'indications sur une intervention imminente de la Russie.

Alors que la Russie a jugé possible lundi un règlement diplomatique de la crise russo-occidentale autour de l'Ukraine et annoncé la fin de certaines manœuvres militaires, Jean-Yves Le Drian estime qu'"il y a du chaud et du froid (…) pour dire qu'il y a encore une solution diplomatique". Pour rappel, Vladimir Poutine reçoit le chancelier Olaf Scholz mardi 15 février. "L'urgence pour tous, c'est d'enrayer l'escalade", a rappelé le ministre des Affaires étrangères : "Il y a une situation militaire insupportable avec une escalade qui s'accroît." Une nouvelle fois, il a prévenu : "Si d'aventure la souveraineté, quelque part de souveraineté ou l'intégrité de l'Ukraine étaient remises en cause par une intervention significative de la part de la Russie, alors il y aurait des conséquences massives, des sanctions massives."

Aujourd'hui, il est déconseillé aux Français de se rendre en Ukraine mais la France n'a pas appelé son millier de ressortissants se trouvant en Ukraine à quitter le pays, à la différence d'autres alliés. Cependant, les familles du personnel d'ambassade souhaitant "rentrer" peuvent le faire, a précisé le ministre. "Au moindre risque majeur, nous prendrons des décisions immédiates", a ajouté Jean-Yves Le Drian.