publié le 10/05/2021 à 05:48

Après trois jours de fuite, deux suspects, soupçonnés d'être impliqués dans le meurtre du policier Éric Masson ont été interpellés. Âgé de 36 ans, le brigadier, père de deux enfants, a été abattu mercredi dernier lors d'une intervention sur un point de deal d'Avignon.

Le tireur présumé et son complice ont été arrêtés dimanche soir sur l'autoroute. Ils se trouvaient au niveau d'un péage, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest d'Avignon. Une intervention extrêmement risquée compte tenu des faits qui leur sont reprochés, et qui a été menée par la brigade de recherche et d'intervention (BRI) de Montpellier.

Un des deux hommes est soupçonné d'être le tireur, l'autre pourrait être son complice, celui qui était présent au moment du meurtre d'Éric Masson. Les enquêteurs doivent maintenant en avoir la preuve formelle : ils vont désormais pouvoir les interroger en garde-à-vue sur ce qu'il s'est passé mercredi dernier et comparer leurs empreintes aux divers prélèvements réalisés sur la scène du crime.

Ils vont également les confronter au témoignage du collège d'Éric Masson et à celui de l'acheteuse de produit stupéfiant. Les deux seuls autres témoins présents au moment du drame.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus - La campagne de vaccination s'accélère encore à partir de ce lundi avec une nouvelle étape : tous les plus de 50 ans peuvent réserver un rendez-vous. À partir de mercredi ce sera au tour de tous les plus de 18 ans.

Politique - Emmanuel Macron ne célèbrera pas les 40 ans de la Mitterrandie. Il n'y aura pas de discours, pas de geste symbolique, simplement une invitation lancée aux anciens collaborateurs de François Mitterrand à l'Élysée, qui seront reçus à la fin du mois.

Affaire Tapie - Bernard Tapie de retour devant le tribunal. Le procès de l'ex-patron de l'OM pour escroquerie reprend ce lundi 10 mai. C'est le dernier épisode du feuilleton de l'arbitrage dans l'Affaire Crédit Lyonnais.