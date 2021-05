Avignon : un policier tué par balle lors d'une opération antidrogue en centre-ville

et Marie Gingault

publié le 05/05/2021 à 20:26

Un policier âgé d'une quarantaine d'années est décédé dans la soirée de ce mercredi 5 mai à Avignon, dans le Vaucluse. L'agent des forces de l'ordre a été tué par balle tandis qu'il intervenait sur un contrôle de point de vente de stupéfiants dans le centre-ville d'Avignon.



Selon les premiers éléments, la victime et son équipage ont été requis aux alentours de 18h30 "pour des perturbateurs en centre-ville à proximité d'un point de deal", a expliqué une source policière qui a précisé qu'à leur arrivée, les agents "auraient constaté une transaction" et "tenté d'interpeller plusieurs individus se livrant à la revente de stupéfiants". Un homme a alors "fait feu à plusieurs reprises" sur le policier de la compagnie départementale d'intervention (CDI), a ajouté la source. L'auteur présumé des tirs "est en fuite", est-il précisé. Selon nos informations, le policier décédé était père de deux enfants, âgés de 5 et 7 ans.

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se sont exprimés sur Twitter. "Tout est mis en œuvre pour que cet acte odieux ne reste pas impuni", a assuré le chef du gouvernement. De son côté, Gérald Darmanin a indiqué qu'il se rendait sur place mercredi soir, a évoqué un "terrible drame".

Un de nos policiers a été mortellement blessé, ce soir, à Avignon, alors qu’il était en intervention.

Mes premières pensées vont à ses proches et à la grande famille de la @PoliceNationale, à nouveau endeuillée.

Tout est mis en œuvre pour que cet acte odieux ne reste pas impuni. — Jean Castex (@JeanCASTEX) May 5, 2021