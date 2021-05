publié le 09/05/2021 à 19:44

Lundi 10 mai, cela fera 40 ans que François Mitterrand a été élu président de la République. La gauche n’avait pas eu le pouvoir en France depuis 1936. Difficile à croire, peut-être, 40 ans après : pour les uns c’était l’espoir que la vie allait changer, pour les autres que le pays vivait une catastrophe.

François Mitterrand a déjà 65 ans quand il accède à l’Élysée. Il est premier secrétaire du Parti socialiste, alors en pleine ascension. Avant l’Élysée, il a été ministre de la IVe République et exercé tous les mandats politiques : député, sénateur, conseiller général et maire. Le département de la Nièvre et la ville de Château-Chinon ont été le berceau de ce parcours incroyable. RTL est retourné sur place.

Le soir du 10 mai 81, Château-Chinon est le centre du monde. Son député-maire, François Mitterrand, vient d'être élu président de la République. Mais pourquoi donc avoir choisi pour terre d'élection cette petite ville de 2.500 âmes aux fins fonds de la Nièvre ?

René-Pierre Signé





Son ami et successeur à la mairie, René-Pierre Signé, raconte : "Cette ville était délabrée à l'époque. Il était affligé de voir ce spectacle et il pensait que cette ville résonnait bien. Château-Chinon ça avait une noblesse".

Une noblesse qui amuse sans doute l'ambitieux politique. Opposant et habile manœuvrier à Paris, François Mitterrand est, le weekend à Château-Chinon, un maire proche de ses administrés qui cueille des champignons et fait presque partie de la famille de Ginette et Jean Chevrier, les propriétaires de l'hôtel du Vieux Morvan, où il loge.

Dans le Morvan rural, Mitterrand est et restera, même devenu président, un maire parmi d'autres, ou presque. Plus tard, ses amis lui diront parfois ce qu'ils pensent de sa politique sans détour.

Des paysages du Morvan aux marches de l'Élysée

Et ce 10 mai, après avoir voté, c'est donc à Château-Chinon que François Mitterrand attend les résultats. Quand vers 18h30, les sondages donnent Mitterrand élu, Jean Glavany, alors son collaborateur, le trouve en pleine conversation avec des journalistes. Il discoure sur les paysages du Morvan.

Tard dans la soirée, le nouveau président s'exprime très brièvement devant la mairie, avant de repartir en voiture. Il a changé de statut mais pendant ses deux septennats, il retourne régulièrement dans la Nièvre. François Mitterrand était né en Charentes mais c'est dans la Nièvre qu'il se sentait véritablement chez lui.