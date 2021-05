publié le 09/05/2021 à 06:59

Quatre jours après le meurtre du brigadier, le syndicats de police appellent à un rassemblement devant le commissariat d'Avignon, un moment de recueillement en silence pour honorer sa mémoire. L'émotion reste très vive au sein des forces de l'ordre et de la population.

"Ce pauvre garçon est mort comme un héros, ça nous a vraiment touchés et révoltés". Les habitants d'Avignon et des alentours restent très émus, "dans le cadre de son travail, perdre la vie comme ça, c'est vraiment affreux, on ne comprend pas que des choses comme ça puissent encore arriver". Certains ont encore du mal à réaliser, "ça me fait mal au cœur pour ce policier, qui était en train de faire son job, il est marié il a des enfants, ça fait mal au cœur".

Ces derniers jours, les Avignonnais sont venus se recueillir et déposer des fleurs devant le commissariat de la ville. Ils sont en colère : "Ce n'est pas normal d'enlever la vie d'un monsieur de 36 ans, père de deux filles, c'est horrible". Ce dimanche après-midi, les forces de l'ordre comptent se rassembler devant le commissariat d'Avignon, pour rendre hommage au brigadier Eric Masson.

À écouter également dans ce journal

Projet d'attentat néonazi - Trois suspects ont été mis en examen pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Ils projetaient un attentat contre une loge maçonnique mais aussi contre le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Savoie - Sept personnes sont mortes dans deux avalanches qui se sont déclenchées le samedi 8 mai. En tout, 12 personnes ont déjà été emportées dans des coulées de neige depuis le début de la semaine.

Israël - Nouvelle soirée de violence samedi à Jérusalem-Est. Au moins 90 blessés sont à déplorer après des affrontements entre Palestiniens et policiers israéliens.