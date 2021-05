Coronavirus : quel est le nouveau calendrier de vaccination et les objectifs ?

publié le 07/05/2021 à 19:15

La France a franchi la barre des 16 millions de personnes primo vaccinées et 7 millions ont reçu les deux doses de vaccin, ce vendredi 7 mai. En visite dans le premier vaccinodrome parisien le 6 mai, Emmanuel Macron a précisé la feuille de route pour la vaccination dans les prochaines semaines et donné deux dates clés.

Le lundi 10 mai, tous les Français de plus de 50 ans pourront se faire vacciner. Et le mercredi 12 mai, toutes les personnes majeures pourront prendre rendez-vous pour se faire vacciner si des doses de vaccin sont disponibles la veille pour le lendemain.

Actuellement, les personnes éligibles à la vaccination sont :



- Les personnes de 16-17 ans atteints de pathologies à très haut risque de formes graves.

- Les personnes de plus de 18 ans en situation de handicap, en maison d'accueil spécialisée ou foyer d'accueil médicalisé.

- Les personnes de 18 à 55 ans inclus souffrant d'une pathologie à très haut risque de forme grave de coronavirus ou d'une ou plusieurs comorbidités.

- Les personnes de plus de 18 ans vivant dans le même foyer qu'une personne sévèrement immunodéprimée.

- Les personnes de plus de 18 ans dont l'indice de masse corporelle est supérieur à 30.

- Les femmes enceintes à partir du deuxième trimestre de grossesse.

- Les personnes de plus de 55 ans.

- Certains professionnels du secteur privé et public.

"Nous tiendrons l'objectif que je nous ai fixé", a promis le président de la République, "à savoir que d'ici à la fin de l'été, tous les Français de plus de 18 ans qui le souhaitent pourront être vaccinés".

À quand l'immunité collective ?

L’immunité collective, c’est-à-dire qu’une majorité de la population résiste au virus, obtenue grâce aux vaccins fait l’objet de beaucoup de spéculations, pour certains ce sera en juillet, mais d’autres évoquent le mois de juin. Le commissaire européen Thierry Breton a répété qu’il misait dessus pour le mois de juillet, mais l’agence de presse Bloomberg a dévoilé une note interne de la commission européenne misant sur l'immunité de mi-juin à fin juin.

Selon les projections de l'exécutif européen, datées du 1er avril et qui détaillent le nombre de doses dont disposera chaque État membre d'ici fin juin, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas seront ainsi en mesure d'avoir vacciné plus de 55% de leur population totale à la fin du premier semestre.