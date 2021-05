Policier tué à Avignon : les images de l’hommage à Éric Masson

publié le 09/05/2021 à 18:00

De nombreux policiers et Avignonnais se sont rassemblés ce dimanche devant le commissariat d'Avignon pour rendre hommage à Éric Masson, brigadier de 36 ans, qui a été tué lors d'une intervention pour un trafic de drogue mercredi 5 mai.

Ce rassemblement a été organisé par des syndicats de police. Sur une file d'attente de plusieurs mètres, la foule était présente pour déposer une fleur ou laisser un mot sur les registres de condoléances. "Mon fils était avec lui, il lui a tenu la main quand il mourait. Il est dévasté. Moi je ressens une colère immense contre ce système. Pourquoi tant de haine?", a confié les larmes aux yeux, la mère d'un des brigadiers de l'équipe d'Éric Masson.

Une foule s’est rassemblée devant le commissariat d’Avignon, le 9 mai 2021, pour rendre hommage au policier Eric Masson, tué le 5 mai lors d’une opération anti-drogue. Crédit : NICOLAS TUCAT / AFP

Mercredi, les policiers de la brigade d'intervention départementale Vaucluse-Gard dont faisait partie Éric Masson, ont été appelés sur un point de trafic de drogue bien connu dans le centre historique d'Avignon. Selon Philippe Guémas, le procureur, "il avaient procédé au contrôle d'une cliente de ce qui ressemblait à un échange de stupéfiants".

Alors que la femme venait d'être arrêtée par les deux policiers, "deux individus s'avançaient (...) et l'un des deux, porteur d'une sacoche, (leur) demandait ce qu'ils faisaient là", a expliqué M. Guémas. Il a ajouté qu'Éric Masson "déclinait sa qualité de policier et l'individu sortait une arme de poing et faisait feu à deux reprises, l'atteignant au thorax et à l'abdomen". Le policier est mort sur place.Le tireur et son complice ont pris la fuite et sont toujours activement recherchés.