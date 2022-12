Un geste désespéré. À plus de 5.000 kilomètres de son pays d'origine, un étudiant iranien s'est jeté dans le Rhône (Lyon) pour alerter sur des semaines de manifestations réprimées dans le sang, à la suite à la mort de la jeune Mahsa Amini. Mohammad, 38 ans, a expliqué son geste dans une vidéo posthume, diffusée sur les réseaux sociaux.

"Je m'appelle Mohammad, je suis un étudiant iranien. Dans mon pays, il y a un très grand mouvement contre les violences du gouvernement. La police attaque violemment des gens, même les enfants. Et donc, on doit faire quelque chose", peut-on entendre expliquer le jeune homme sur cet enregistrement. Et d'ajouter, d'une voix calme : "Je décide de me suicider dans le Rhône. Quand vous regarderez cette vidéo, je serai mort".

Les secours n'ont pas pu ranimer Mohammad, mort noyé. Un rassemblement en hommage au trentenaire a eu lieu dans l'après-midi, à Lyon, ce mardi 27 décembre. Guirlandes, petites bougies et fleurs ont été déposées par la communauté iranienne de Lyon, rassemblée sur le pont Gallieni, d'où Mohammad s'est jeté.

"Mohammad était quelqu'un de très engagé politiquement", confie l'un des proches, qui explique que le jeune homme, fervent opposant au régime iranien, est arrivé en France en 2019. "Il était étudiant en Histoire ici, à l'Université de Lyon 3, il travaillait dans une cuisine, un travail alimentaire pour payer ses factures", poursuit ce dernier, qui suppose que son ami a pu être influencé par l'exemple du Printemps arabe.

Le jeune iranien n'avait pas d'enfant. Il laisse derrière lui une femme, hospitalisée, ainsi que toute une communauté sous le choc.

