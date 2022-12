Coronavirus en Chine : faut-il craindre de nouveaux variants chinois ?

La Chine mettra fin le 8 janvier aux quarantaines obligatoires à l’arrivée dans le pays. Une décision annoncée lundi 26 décembre après la levée début décembre de la plupart des mesures anti-Covid en vigueur depuis 2020. À compter du mois prochain, seul un test négatif de moins de 48 heures sera exigé pour entrer sur le territoire chinois.

Une annonce faite alors qu'on estime qu'en Chine, 250 millions de personnes ont été contaminées en trois semaines. Une telle explosion épidémique aura-t-elle des conséquences au-delà de la Chine, et peut-être en Europe ? Faut-il craindre une vague de Covid-19 venue de Chine ?

Invitée de RTL, l'épidémiologiste Dominique Costagliola estime que cette levée des mesures risque "d'exporter des variants qui seraient créés à l'occasion de cette transmission extrêmement élevée".

"Plus de formes graves" ?

"À chaque fois que le virus se transmet et se réplique, il y a de nouveaux variants qui sont créés", explique-t-elle, "et donc il y a le risque qu'il y est un variant plus embêtant, c'est-à-dire soit plus transmissible, soit qui échappe davantage à l'immunité que nous avons déjà acquise".

Par conséquent, cette flambée de cas risque ainsi "à nouveau d'entraîner plus de formes graves que ce que l'on voit à l'heure actuelle chez nous, qui est la résultante à la fois des variants qui y circulent d'une part, et, d'autre part, du niveau d'immunité qu'on a pu acquérir soit par l'infection, soit par la vaccination".

Réinstaurer des tests obligatoires ?

Doit-on dès lors craindre que cet éventuel nouveau variant se propage dans d'autres pays ? "Évidemment", répond l'épidémiologiste, "je pense que c'est particulièrement important de faire de la surveillance virologique pour des avions ou des personnes qui seraient en provenance de Chine". Ainsi, la réinstauration des tests obligatoires à l'arrivée est une option à prendre en compte, "de telle sorte à ce qu'on puisse détecter éventuellement très précocement l'arrivée de nouveaux variants dans nos pays".

