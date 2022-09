Iran : au moins 17 morts depuis le début des manifestations

L’accès à certains réseaux sociaux a été bloqué en Iran après un grand mouvement de protestation qui dure depuis six jours. Ainsi, Instagram et WhatsApp ne sont désormais plus utilisables. Le mouvement de constatation a débuté après le décès d’une jeune femme, Mahsa Amini, âgée de 22 ans, après son arrestation par la police des mœurs. La raison invoquée de son arrestation est un "port de vêtements inappropriés." Pour l’instant, ces manifestations ont causé la mort de 17 personnes selon un média d’État. Pourtant, d’après une ONG, le bilan est bien plus élevé puisqu’au moins 31 civils auraient été tués.

De nombreux affrontements ont eu lieu entre les autorités et les manifestants, notamment mercredi 21 septembre, dans la région Machhad. Certaines forces de sécurité ont ouvert le feu pour dissiper les manifestations. Parmi les morts, il y aurait à la fois des manifestants et des policiers.



Les actions de contestations étant organisées sur les réseaux sociaux, la connexion est désormais bloquée. L'agence de presse Fars révèle que "depuis mercredi soir, il n'est plus non plus possible d'accéder à Instagram, sur décision des autorités. L'accès à WhatsApp est également perturbé." Des experts de l’ONU considèrent que ces blocages visent à étouffer la liberté d’expression du peuple iranien.

L'annonce du décès de la jeune Iranienne a suscité de vives condamnations internationales : de l'ONU, des Etats-Unis, de la France, du Royaume-Uni notamment. "Nous sommes aux côtés des courageux citoyens et des courageuses femmes d'Iran", a déclaré mercredi le président américain Joe Biden à la tribune de l'ONU. Vendredi 23 septembre, à l'appel d'une organisation gouvernementale, des manifestations en faveur du port du voile doivent avoir lieu à travers l’Iran.

