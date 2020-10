publié le 08/10/2020 à 19:45

Le procès de l'anesthésiste d'Orthez poursuivie après la mort de l'une de ses patientes lors d'une césarienne a débuté à Pau. Devant le tribunal correctionnel, Helga Wauters a reconnu, ce jeudi 8 octobre, que son alcoolisme était incompatible avec l'exercice de son métier. Depuis, elle se mure dans le silence.



Juste avant de se taire définitivement durant cette audience, Helga Wauters a dit qu’elle regrettera cette erreur toute sa vie, qu’elle portera le poids de la mort de Xynthia Hawke. Puis, plus rien. Elle se réfugie derrière son droit au silence. À la barre, la médecin du SAMU appelée en renfort cette nuit là raconte l’horreur de cet accouchement : la patiente en arrêt respiratoire qui change même de couleur et cette anesthésiste alcoolisée, inerte qui ne fait rien. Aucune réaction de la principale concernée, absente dans cette salle d’audience comme elle l’a été dans ce bloc opératoire.

Iris, la soeur de Xynthia a dit sa colère et sa déception à la barre : “Oui je suis déçue. Elle est peut-être dans le déni et ne sait donc pas quoi dire. Elle s’est un peu prétendue comme victime aussi et ça m’a dégouté". Le procès de l’anesthésiste se poursuit au tribunal de Pau, avec les plaidoiries des parties civiles.

