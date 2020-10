publié le 08/10/2020 à 16:19

Lors de sa vite dans les Alpes-Maritimes, mercredi 7 octobre, Emmanuel Macron a promis que le gouvernement débloquerait plusieurs centaines de millions d'euros pour reconstruire les routes et les villages du département, dévastés par la tempête Alex. Le bilan humain est lourd après le passage des intempéries : cinq morts et une vingtaine de disparus ont été recensés.

À Fontan, un village quasi inaccessible depuis les crues, les habitants n'ont plus d'eau courante et d'électricité. Ils réapprennent à vivre "à l'ancienne", au gré des ravitaillements. Les résidents vont ainsi remplir des bidons à la fontaine, et accèdent à la source naturelle de Daniel, un octogénaire qui dispose d'"un captage d'eau". "Je n'ai pas d'autre source, je n'ai que ça", explique cet habitant, précisant que les fontaines "ont été remises en marche".

Un village accessible uniquement à pied

L'armée vient tout juste d'apporter un nouveau colis : les plus jeunes se chargent des livraisons. Alexandre ramène du lait et du pain : sans électricité, il a dû apprendre à utiliser le four à bois communal. "On cuit nos aliments au feu de bois. Ma grand-mère de 90 ans m'a dit que cela fait plus de 40 ans qu'elle n'avait pas cuisiné comme ça !", lance le jeune riverain.

Plus d'une dizaine d'hommes s'activent alors que trois maisons restent encore isolées. Une tyrolienne a été installée et va "permettre à trois familles d'avoir de l'eau et de la nourriture plus rapidement", précise un habitant.

Ce jeudi 8 octobre, la situation devrait s'améliorer puisqu'un premier TER rejoindra le village, qui jusqu'ici, était accessible uniquement à pied.