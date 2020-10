Policiers agressés à Herblay : Gérald Darmanin dénonce sur RTL "un acte de sauvagerie"

publié le 08/10/2020 à 18:23

"Frapper des hommes à terre qui ne peuvent plus se défendre, tirer sept fois sur eux... Cela démontre un acte de sauvagerie d'une violence inouïe", s'est ému Gérald Darmanin sur RTL jeudi 8 octobre après l'agression de deux policiers à Herblay (Val d'Oise).

Il s'est rendu dès ce jeudi matin au commissariat de Cergy, où travaillaient les victimes. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a dénoncé "des actes de grande sauvagerie" après le "massacre" de deux policiers durant la nuit du 7 au 8 octobre.

Ces derniers, qui se trouvaient alors en mission de surveillance ont été attaqués et grièvement blessés par balles par trois individus qui leur ont volé leurs armes, avant de s'enfuir. Ils sont à l'heure actuelle toujours recherchés.

Membres de la police judiciaire de Cergy-Pontoise, les deux victimes, âgées de 30 et 45 ans, "ont été prises par surprise". L'un des policiers, touché par quatre balles, était ce matin entre la vie et la mort, selon le parquet de Pontoise. "Il se bat toujours pour la vie", a indiqué Gérald Darmanin. Plus légèrement touché, le second policier a, lui, été atteint de deux balles. "Il s'en sortira", a annoncé le ministre.