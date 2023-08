Des fleurs et des mots ont été déposés devant un collège de Lisieux, dans le Calvados, où le principal a été retrouvé mort.

À Lisieux (Calvados), le décès de Stéphane Vitel, le principal d'un collège retrouvé mort dans son établissement, avait été jugé suspect. Le parquet comptait sur l'autopsie, réalisée ce lundi 14 août sur le corps de la victime. Mais les premiers résultats n'ont pas permis de lever le mystère.

Les légistes n'ont pas été en mesure de se prononcer. Selon le parquet de Lisieux, l'autopsie ne permet ni d'exclure l'intervention d'un tiers, ni d'établir avec certitude une mort naturelle. De nouvelles expertises ont été requises.

Les analyses toxicologiques vont être menées afin de rechercher la présence d'éventuelles substances toxiques dans le sang, comme des médicaments ou du poison. Des analyses dites anatomopathologiques, permettant d'en apprendre davantage sur les tissus et les cellules prélevées sur le corps, peuvent apporter des réponses beaucoup plus précises sur la cause d'un décès inexpliqué.

Une blessure à la tête a été constatée sur le cadavre du principal. Le lien de cette blessure avec la mort n'a pas encore été établi. Il va donc falloir attendre plusieurs jours avant d'avoir les premières réponses. Au micro de RTL, l'épouse du principal a assuré que son mari avait été agressé. De son côté, la PJ continue à rechercher les individus, qui ont forcé une porte secondaire de l'établissement et déclenché l'alarme vendredi matin.

Un appel à témoin a été lancé. Toute personne détenant une information susceptible de faire avancer l'enquête peut contacter la police judiciaire de Caen au numéro suivant : 02.32.81.27.77 (24h/24).

