INCENDIES À HAWAÏ - "On se sent complètement abandonnés", confie une touriste française

L'archipel d'Hawaï est frappé par les incendies qui, selon les autorités, pourraient être l'une des catastrophes les plus meurtrières de l'histoire de l'État américain. Au moins 53 personnes ont péri, selon un dernier bilan provisoire.

Au micro de RTL, Carole, une touriste française arrivée sur place fin juillet, confie son désarroi. "On se sent complètement abandonnés, un peu seuls au monde. C'est un peu difficile. Je n'ai pratiquement pas dormi de la nuit, raconte-t-elle. Cette voyageuse se trouve sur l'île de Maui, la plus touchée par les flammes.

"On est dans un centre de la Croix-Rouge. Ils nous ont distribué un peu de nourriture, des couvertures, des oreillers", explique Carole. Cette dernière ne peut plus rejoindre son hôtel à cause des flammes. "On a dormi dans la voiture. Il y a zéro information. Le consulat de France, impossible de l'avoir. Notre complexe hôtelier, impossible de l'avoir. Tous nos papiers sont restés à l'hôtel", poursuit cette touriste française.

1.700 immeubles ravagés

Joe Bien a décrété, ce jeudi 10 août, l'état de catastrophe naturelle. Une station balnéaire de l'archipel a été presque réduite en cendres. Plus de 1.700 immeubles ont été détruits ou endommagés par les feux.

Au micro de RTL, Carole pointe une mauvaise gestion de la part des autorités. "On se dit que ce n'est pas possible. Hawaï, c'est un État américain. Ce n'est pas possible qu'il y ait une telle désorganisation", pointe la touriste française, qui espère rapidement récupérer ses affaires et quitter l'île.