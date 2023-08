Mort suspecte d'un principal de collège à Lisieux : qui était Stéphane Vitel ?

Les hommages des parents et des élèves ont été nombreux à Lisieux

Les hommages se multiplient à Lisieux (Calvados) après la mort du principal d'un collège, retrouvé sans vie par sa fille et son épouse dans son établissement. Sur place, les élèves et les parents viennent saluer la mémoire du directeur de l'école, très apprécié et très engagé dans la lutte contre le harcèlement scolaire.

Stéphane Vitel était un père de famille de 48 ans. Marié, il était père de deux enfants, de 18 et 15 ans. Il était principal du collège Pierre-Simon de Laplace à Lisieux depuis 2022. Avant de devenir chef d'établissement, la victime était professeur de mathématiques.

"J'aimais beaucoup le lien que Stéphane faisait entre son parcours professionnel et la politique. C'était un homme d'engagements, associatif, politique et familial", témoigne Stéphanie, Yon-Courtin, députée européenne et proche de la victime. "Il était d'une grande bonté, il ne cherchait jamais les lauriers."



Un homme passionné et engagé

"Auparavant principal du collège de Livarot, je le connaissais comme un professionnel engagé et soucieux de la réussite de tous ses élèves", a écrit Sébastien Leclerc, maire Les Républicains de Lisieux. Proche des élèves et de l'équipe enseignante, il été également reconnu pour son dévouement auprès des "élus et des associations".

À côté de son métier dans l'Éducation nationale, Stéphane Vitel était également engagé politiquement. Pendant six ans, il a occupé la fonction d'adjoint au maire à Houlgate (14), où il était notamment en charge de la culture, de l'animation et des associations.

