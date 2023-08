INFO RTL - Mort suspecte d'un principal de collège à Lisieux : l'établissement ne dispose pas de vidéoprotection

Comment et pourquoi Stéphane Vitel est-il décédé à l'intérieur des locaux de son collège, vendredi matin, alors que le principal effectuait une visite de contrôle à la suite d'une alerte intrusion reçue sur son téléphone ? Les résultats de l'autopsie, attendus ce lundi après-midi, devraient permettre d'ébaucher un premier scénario.

L'enquête sur le ou les intrus qui ont fracturé une porte secondaire et déclenché l'alerte, et sur leur lien avec le décès du principal, est confrontée à une difficulté de taille : le collège Simon Laplace ne dispose pas d'un système de vidéoprotection, d'après plusieurs sources concordantes à RTL. La vidéosurveillance n'est pas une obligation dans les collèges, ce sont les chefs d'établissement qui en décident, après délibération du conseil d'administration, d'après le site internet de CNIL (Commission nationale informatique et liberté).

Le hall d'entrée où le principal Stéphane Vitel a été retrouvé allongé au sol vendredi 11 août, avec une blessure suspecte au niveau la tête d'après nos informations, n'a donc pas été filmé dans la nuit précédente. Deux caméras de vidéoprotection publique de la ville de Lisieux sont en revanche exploitables, d'après nos informations. Et la police judiciaire de Caen, chargée des investigations, met tout en œuvre pour identifier les intrus avec les autres moyens d'enquêtes habituels : témoignages, téléphonie... Ce lundi 14 août à la mi-journée, aucune interpellation n'a eu lieu, d'après une source judiciaire.

Les résultats de l'autopsie du corps devraient être connus dans le milieu d'après-midi, selon le parquet de Lisieux.