Principal retrouvé mort : le monde de la culture pleure Stéphane Vitel

L'autopsie du corps de Stéphane Vitel, le principal du collège de Lisieux retrouvé mort, aura lieu lundi 14 août. Les conditions de son décès ont été qualifiées de "suspectes" par le parquet et provoqué une vague d'émotion dans cette ville du Calvados. La victime était un homme estimé et engagé, notamment lorsqu'il était adjoint au maire d'Houlgate, en charge de la culture, de l'animation et des associations entre 2014 et 2020. Ceux qui l'ont côtoyé ont témoigné pour RTL. Tous se souviennent d'abord de la carrure de Stéphane Vitel, de son regard et de son grand sourire qu'il présentait à tout le monde.

Thérèse Jarry, adjointe en charge de la sécurité à Houlgate au même moment, se souvient d'un homme toujours prêt à rendre service. "À cette époque-là, j'avais toujours plaisir à rencontrer Stéphane. Quand il y avait un gros dossier d'animation sur Houlgate, il l'avait toujours très, très bien préparé. Il n'y avait jamais de soucis avec Stéphane. C'est très difficile pour moi de parler de lui au passé", se rappelle-t-elle avec émotion.

Stéphane Vitel était un passionné d'art, de musique ou encore d'humour. Béatrice Dupin a frappé à sa porte lorsqu'elle a voulu lancer son festival de photographie. "Il m'a totalement ouvert les portes. Il m'a même aidé à traverser la ville plusieurs fois, pour voir où on pouvait exposer. Et je suis totalement hantée par ce décès", déplore-t-elle. "Dans mon cœur, c'est quand même lui à l'origine du festival. Ça a été vraiment le début du festival. Ça a été fait avec lui et grâce à lui", lui rend-elle hommage.















L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info