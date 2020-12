publié le 29/12/2020 à 19:10

C'est une nouvelle épreuve pour des gens qui ont déjà beaucoup souffert : les propriétaires du restaurant parisien Le Petit Cambodge, l'une des cibles des attentats du 13-Novembre. Depuis le 14 novembre, un groupe de militants proches de la mouvance anarchiste occupent illégalement l'un de leurs locaux. Ils ont saisi la justice pour les faire expulser et l'audience a eu lieu aujourd'hui.

Ils sont une quarantaine dans la salle à souffler et à applaudir à tout-va durant l'audience. Le collectif revendique une occupation politique. Ce quartier en plein centre de Paris s'éteint disent-ils et se gentrifie. Ce local doit accueillir un nouveau restaurant mais les travaux durent depuis plusieurs années, le collectif "a donc tout simplement changé la serrure", s'étouffe Simon Octobre, le gérant du Petit Cambodge qui dénonce également l'organisation de goûters et de débats en plein confinement.

Sur cette affaire, la justice se prononcera donc en urgence et rendra sa décision le 4 janvier prochain.

