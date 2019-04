publié le 09/04/2019 à 18:15

Ces quelques secondes ont fait le tour du monde. Le torse bombé et le regard noir, Jawad Bendaoud, surnommé le "logeur de Daesh", passe devant les caméras à l'extérieur de la salle d'audience.



Ces images, prises lors de son procès en appel au mois de décembre, sont utilisées par le journal de France 2, le 29 mars, pour illustrer sa condamnation à 4 ans de prison. En quelques jours, la scène est détournée et devient virale, un succès qui scandalise les victimes.

"La transformation en mème internet d’une vidéo de Jawad Bendaoud consterne profondément les victimes des attentats du 13 novembre", écrit l’association Life for Paris dans un communiqué publié, ce mardi 9 avril, sur Twitter. "Elle montre que par un retournement inouï de nos valeurs, notre société préfère stariser un criminel et un délinquant multirécidiviste qu’éviter de heurter les victimes des pires attentats de notre histoire".

Communiqué pour dire la consternation des victimes des attentats suite à la transformation en mème internet d’une vidéo de Jawad Bendaoud.https://t.co/6bzemosblK pic.twitter.com/3qHhljlyJa — Life for Paris (@lifeforparis) 9 avril 2019

Délinquant multirécidiviste, Jawad Bendaoud a été condamné le vendredi 29 mars à quatre ans de prison ferme pour "recel de malfaiteurs terroristes". Il a été jugé coupable d'avoir fourni l'appartement où les jihadistes Abdelhamid Abaaoud et Chakib Akrouh s'étaient repliés à Saint-Denis après les attentats du 13 novembre 2015, à Paris.

Une vidéo reprise et détournée

Cette vidéo du "logeur de Daesh" a très vite été reprise par les internautes, qui ont tourné en ridicule sa démarche et son regard inquisiteur. Ils se sont amusés à légender les images en les sortant de leur contexte, souvent pour illustrer des situations du quotidien. La vidéo a fait le tour de monde et est devenue, avec plus de 100 millions de vues, la plus visionnée sur Twitter en 2019, et l'une des plus vues dans l'histoire du réseau social.



Plusieurs internautes ont commenté le communiqué en disant ne pas comprendre la réaction de l'association Life for Paris. Ils expliquent que le rire est pour eux un exutoire à la souffrance collective et que dans cette vidéo, Jawad Bendaoud n'est pas starisé mais ridiculisé.