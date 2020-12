publié le 29/12/2020 à 14:36

L'émotion est vive au sein du 1er régiment de chasseur de Thierville-sur-Meuse, dans la Meuse. Au lendemain de la mort de trois de ses soldats lors d'une opération au Mali après l'explosion d'une mine, lundi 28 décembre, le lieutenant-colonel Alexandre Rothé a confié au micro de RTL : "Perdre des camarades fait partie de notre mission".

Alexandre Rothé explique que Dorian Issakhanian, Tanerii Mauri et Quentin Pauchet, les trois victimes mortes pour la France, "escortaient, à bord d'un véhicule blindé léger, un convoi logistique" avant qu'un "engin explosif improvisé, qui détonne au moment où on ne s'y attend pas quand on roule dessus" n'emporte leurs vies.

Le lieutenant-colonel du 1er régiment de chasseur de Thierville-sur-Meuse indique, au lendemain du drame, que "(s)a mission en France sera d'accompagner les familles qui sont endeuillées à toutes les étapes du plan hommage qui est mis en place pour honorer la mémoire de nos trois camarades". "Un hommage national sera bien évidemment rendu aux trois chasseurs du régiment" a-t-il ajouté.