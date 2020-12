Coronavirus : ce que l'on sait du Conseil de défense de ce mardi

publié le 29/12/2020 à 16:05

Un nouveau conseil de défense présidé par Emmanuel Macron se tenait ce mardi 29 décembre en visio-conférence. Ont été évoqués les dernières mesures en vue du 31 décembre, l'avancée de la campagne de vaccination, les chiffres de contamination et la possibilité d'un troisième confinement.

La piste d'un troisième confinement à l'échelle locale est bel et bien sur la table. "Ce n'est pas impossible", reconnaît ce matin un proche du Premier ministre. Depuis ses Pyrénées-Orientales, Jean Castex a le nez dans le chiffre et Olivier Véran a longuement échangé par téléphone avec de nombreux élus du Grand-Est, de Bourgogne Franche-Comté et des Alpes-Maritimes, lundi.

Mais selon nos informations, si une telle décision est prise, ce ne seront ni Emmanuel Macron, ni le Premier ministre ou le ministre de la santé qui se chargeront des annonces, mais bien les maires et les préfets. Des annonces faites par les premiers concernés afin de faciliter leur acceptation par la population.

En revanche un troisième confinement à l'échelle nationale n'est pas à l'étude. "Nous ne sommes pas dans cette perspective", affirme un conseiller ministériel. L'exécutif attend toujours de connaître quel sera l'effet des fêtes sur l'épidémie. Le prochain point d'étape est fixé au 7 janvier 2021.



Emmanuel Macron s'exprimera quant à lui publiquement au plus tard jeudi, pour les traditionnels vœux du Nouvel An.

Dans son dernier avis remis au gouvernement le 23 décembre mais rendu public seulement mardi, le Conseil scientifique juge "probable" une "reprise incontrôlée" de la pandémie de coronavirus en janvier. Il propose "trois options" en réponse "à ce risque possible, mais non certain".