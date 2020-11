Affaire Daval : "C'était le mot coupable que je voulais", confie la mère d'Alexia à RTL

publié le 22/11/2020 à 09:53

Le verdict est donc tombé après une semaine d'un procès mouvementé : Jonathann Daval a été condamné samedi 21 novembre, à 25 ans de réclusion par la cour d'assises de la Haute-Saône pour le meurtre de sa femme Alexia. C'est loin du palais de justice, sans agitation, contrairement à ce que toute la famille a vécu ces derniers jours, qu'Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia s'est confiée au micro de RTL.

"Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Le lieu, c'est vrai qu'il en impose. Quand on voit arrivé le juge, l'avocat général, les avocats des deux côtés". Dans un procès, il faut aussi revoir tous les détails de l'affaire, une procédure parfois éprouvante pour Isabelle Fouillot. "J'ai découvert qu'on reprend le dossier à zéro. Ça fait 3 ans qu'on est dessus, qu'on cherche les petits détails, là on reprend tout à zéro. Ça a été très éprouvant de tout repasser en revu", confie-t-elle.

Le moment le plus fort de ce procès, "c'est quand on a témoigné tous les quatre, Jean-Pierre, Stéphanie, Grégory et moi", explique la mère d'Alexia. "Ça m'a permis de soulager ce que j'avais en moi et de dire tout ce que j'avais à dire à Jonathann"

"C'était très dur de le faire lâcher"

"Le cadre n'est pas facile pour parler. Mais j'ai pu le faire, c'était le principal. C'est ce que je voulais, lui parler en direct", ajoute-t-elle. Depuis le début de l'affaire, Isabelle Fouillot a joué un rôle clé pour faire parler Jonathann Daval. Pourtant, "on n'a pas trop entendu le son de sa voix cette semaine. On aurait dit qu'on parlait à un mur", témoigne Isabelle Fouillot. "C'était très dur de le faire lâcher. On avait l'impression qu'il était spectateur de son procès, mais qu'il n'était pas là", dit-elle.

Au moment du verdict, "on retient son souffle, mais pour moi ce n'était pas la raison première. Pour moi c'était le mot coupable. Parce que ça fait 3 ans qu'il est présumé innocent et ce mot coupable, je l'attendais de tout mon coeur. C'était le mot coupable que je voulais", insiste la mère de la défunte.

"25 ans, je trouve que c'est une peine juste, mais je n'en dirais pas plus. Qu'il fasse 20, 25 ou 30, ça ne me ramènera pas Alexia", dit-elle. "Maintenant on referme cette boite de malheur qui a duré trois ans et je vais avoir une vie simple avec ma famille. J'espère que de là-haut elle est fière de nous. On continuera à la chérir dans nos coeurs".