publié le 21/11/2020 à 19:04

Jonathann Daval écope d'une lourde peine. La cour d'assises de la Haute-Saône l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle sans période de sûreté ce samedi 21 novembre dans le cadre du meurtre de sa femme Alexia, à l'issue d'un procès haletant. Une décision saluée par la famille d'Alexia.

"C'est une très bonne décision, c'est ce que j'espérais, c'est à la hauteur de notre souffrance, ça va nous permettre de tourner une page," affirme Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia, à l'issue du procès. "Ce combat était pour elle", confie-t-elle en larmes. Pour le père d'Alexia, ce sont trois années qui ont "été très dures. La justice a bien fait son travail." "On a hâte de se reposer et de retrouver notre vie ensemble et normale si j'ose dire. Tout ça c'était pour elle," a déclaré la sœur de la victime.

Le verdict a été donné au bout de 2h30 de débat. Il s'est donc formé un consensus sur une peine "juste", ce qu'avaient demandé la plupart des avocats, une peine qui puisse compenser l'horreur du crime. Mais une peine qui puisse condamner uniquement le crime et pas tout le remue-ménage autour de cette affaire depuis 3 ans, a insisté l'un des avocats de Jonathann Daval, Randall Schwerdorffer.

Pour ce dernier, le crime est monstrueux, mais il y en a d'autres en France. Souvent, des affaires dans lesquelles il n'y a pas de perpétuité, sans doute car il n'y a pas autant de caméras a-t-il plaidé. Un argument qui a pu faire mouche avant que le jury se retire cet après-midi.

