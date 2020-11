publié le 22/11/2020 à 08:23

Après une semaine d'un procès ultra médiatisé, Jonathann Daval a été condamné samedi 21 novembre, à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse Alexia. A l'énoncé du verdict, rendu après environ deux heures et demi de délibéré, l'accusé est resté calme et impassible. Il ne fera pas appel de cette décision.

"La décision nous l'acceptons", a déclaré son avocate Ornella Spatafora. "Nous avons pu travailler dans de bonnes conditions et donc nous ne ferons pas appel de cette décision", a-t-elle ajouté. "Jonathann accepte également cette décision qui a été rendue par la cour d'assises".

Jonathann Daval, "était conforme à la posture qu'il avait habituellement", a dit son avocate. "C'est une décision qui est satisfaisante, on a donné ce qu'on avait à donner dans ce procès, donc pas de regrets", poursuit Me Spatafora.

