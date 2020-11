publié le 21/11/2020 à 11:29

Alors que le verdict est attendu en fin de journée, l'avocat général a requis samedi 21 novembre la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre de Jonathann Daval. Lors de son réquisitoire, Emmanuel Dupic a évoqué le "crime presque parfait" commis par l'informaticien aujourd'hui âgé de 36 ans.

"Je crois (...) qu'il l'a tuée parce qu'Alexia voulait le quitter, tout simplement", a déclaré M. Dupic. Le soir du drame, "elle lui a signifié (...) qu'elle allait partir et ça, ça n'est pas possible dans la construction de Jonathann Daval". L'avocat général a ensuite insisté sur la place occupée par Jonathann au sein de sa belle-famille et l'impossibilité pour lui d'envisager la rupture : "La place prise par Jonathann dans la famille d'Alexia fait qu'il ne peut pas accepter la séparation", "un monde s'écroule pour Jonathann Daval. Alexia met fin à la relation" et "le scénario c'était ça, on ne devait pas retrouver le cadavre, Jonathann restait dans cette famille", a expliqué Emmanuel Dupic qui dépeint l'accusé en "manipulateur" et en "menteur".

Et l'avocat général de lancer un appel au "courage" des jurés. "Du fait de la médiatisation de cette affaire, cette décision sera regardée". "Vous allez évidemment répondre oui aux deux questions: c'est le conjoint qui a tué et il y a l'intention". Jonathann Daval comparaît depuis lundi devant les assises de la Haute-Saône pour le meurtre de sa femme Alexia, retrouvée morte le 30 octobre 2017.

"Je dois payer", a lancé Jonathann au procès

Vendredi, lors d'un ultime interrogatoire, Jonathann Daval a déclaré : "Je ne me suis jamais projeté au niveau de la peine", "peu importe, je dois payer pour les actes que j'ai commis". L'informaticien a reconnu au procès avoir étranglé son épouse cette nuit d'octobre 2017 pour "lui donner la mort".

Mais la famille d'Alexia Daval aurait souhaité recueillir davantage d'éléments sur les circonstances de la mort de la jeune femme. Plus tôt pendant l’audience, la mère d'Alexia, Isabelle Fouillot, avait tenté en vain d'obtenir des précisions supplémentaires et lui avait lancé : "Je te souhaite un bon séjour en prison Jonathann. Adieu", pour conclure son intervention.