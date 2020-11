publié le 19/11/2020 à 18:42

Après un malaise de Jonathann Daval en plein interrogatoire lors de l'audience du mercredi 18 novembre, la cour d'Assises de la Haute-Saône a pu reprendre le procès ce jeudi. L'accusé est revenu à la barre : d'un ton toujours hésitant, mais précis, il a livré un récit détaillé de la nuit où il a tué son épouse Alexia.

"Vous vous sentez mieux M. Daval ?", a demandé le président. "Pour le moment, oui", a répondu l’accusé. C’est ainsi qu’a commencé ce nouvel interrogatoire à 16 heures ce jeudi. Jonathann Daval a parlé au président pour revenir sur les faits.

Il raconte avec une voix douce : "Alexia m’a proposé un rapport (sexuel), j'ai refusé car je savais que je n’allais pas pouvoir combler ma femme". L’accusé a raconté ensuite que son épouse s'est fâchée et qu’il a alors tenté de s’enfuir au volant de sa voiture. "On se bat, on se donne des coups et elle me mord dans l’escalier : et là, j’ai pété un câble, (...). Je n’ai jamais ressenti cette douleur-là, physique et morale", a-t-il ajouté, "J'ai fait cocotte-minute".

Quand on étrangle quelqu'un comme ça, c'est pour donner la mort Jonathann Daval, lors de son procès





Et de poursuivre : "Je lui ai porté la tête plusieurs fois contre le mur avant de lui asséner des coups violents. C’était la première fois que je donnais des coups de poing à quelqu’un". "La colère, la colère", a répété Jonathann Daval devant la cour, "et toutes ces années qui sont ressorties".

Ensuite, le mis en cause reconnaît avoir étranglé son épouse "pour qu’elle ne crie plus". "Quand j'ai senti qu'elle s'affaissait, j'ai relâché", a-t-il précisé. "Je lui ai donné la mort, oui, quand on étrangle quelqu'un comme ça, c'est pour donner la mort", a-t-il admis. L'accusé revient ensuite sur le tournant dramatique de la violente dispute : "Quand elle tombe dans l’escalier, c’est la panique : j’essaie de la réveiller, mais c'était trop tard".

Un peu plus tard lors de l’audience, il est revenu sur la crémation du corps dans le bois : "J’ai traîné le corps dans la forêt. C’était …", l’accusé hésite, "comme un vulgaire sac à patates". "Ce que j’ai fait, c’était dégueulasse", conclut le trentenaire en sanglotant.

