Les infos de 18h - Hérault : une collision entre deux jet-skis fait un mort et deux blessés

et Cassandre Jeannin

publié le 16/08/2019 à 18:52

Accident rarissime en Méditerranée. Deux jet-skis se sont percutés à Marseillan dans l'Hérault jeudi 15 août, faisait un mort et deux blessés.

L'homme de 40 ans faisait une sortie en mer, seul, lorsqu'il s'est approché un peu trop près d'un circuit d'initiation, où étaient en train de s'exercer plusieurs personnes. L'un des débutants lui a demandé de s'éloigner de la zone. Le pilote a alors fait demi-tour avant de perdre le contrôle de son engin et de percuter un autre jet-ski sur lequel se trouvaient deux individus.

Le quadragénaire qui a perdu connaissance a été pris en charge par les secours qui l'ont ramené sur la plage afin de le réanimer. Il est mort peu après, d'un arrêt cardiorespiratoire. Quant aux deux autres personnes impliquées dans la collision, elle souffrent de contusions.

Pour l'heure, les raisons de l'accident sont encore inconnues, d'autant plus que la victime était un pilote chevronné. On sait simplement qu'il y avait beaucoup de vent. La gendarmerie va auditionner tous les témoins de la scène. Les accidents mortels de jet-ski sont exceptionnels, la plupart des chocs ne provoquent que de légères blessures.

