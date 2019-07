publié le 29/07/2019 à 09:50

Gérald Darmanin, le ministre chargé du budget, sur le départ ? "Ce ne sont que des conjectures, des rumeurs et la politique en général ne se fait pas sur des rumeurs", a déclaré sur RTL Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Ce dernier est pressenti pour le poste si Gérald Darmanin décidait de partir.



"Quand on a l'immense chance d'être membre du gouvernement (...), la seule chose qui compte c’est de faire son travail, ce n'est pas de regarder ce qui se passera demain", a estimé le secrétaire d'État alors qu'il était interrogé sur le possible départ du ministre chargé du Budget.

Sur la réforme de la fonction publique dont il est en charge, il répond : "La mission n'est pas terminée : il y a 53 décrets d'application. Ce qui m’intéresse le plus, c’est qu'après ce vote, après la validation du conseil constitutionnel, je l'espère, (...) cette réforme soit appliquée le plus rapidement possible", a-t-il conclu.