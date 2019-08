publié le 16/08/2019 à 16:13

Une adolescente franco-irlandaise a disparu en Malaisie, à 70 kilomètres de la capitale Kuala Lumpur, dans la nuit du 3 au 4 août dernier. Après une dizaine de jours de recherches intensives, son corps dénudé a été retrouvé dans la jungle qui bordait l'hôtel dans lequel elle séjournait avec sa famille. Une fenêtre a été retrouvée ouverte dans la chambre qu'elle partageait avec son frère et sa sœur.

Les causes de l'affaire demeurent toujours mystérieuses, la police locale a traité le cas comme une disparition, alors que ses proches ont évoqué un enlèvement. Nora, 15 ans, n'était "absolument pas habituée" à fuguer, ont assuré ses parents. L'adolescente était atteinte d'holoprosencéphalie, elle avait un cerveau plus petit que la normale, et souffrait d'une expression orale et écrite limitée. Dans un communiqué, son père et sa mère ont déclaré qu'elle était "au cœur de la famille".

Une disparition inexpliquée

L'autopsie n'a révélé aucune trace d'enlèvement ou d'agression. Les autorités malaisiennes ont annoncé, jeudi 15 août, que la piste criminelle avait été abandonnée dans les investigations en cours. Le parquet de Paris a pourtant engagé, quelques jours avant la découverte du corps, une autre enquête pour enlèvement et séquestration. Deux membres de l'OCRVP (l'Office central pour la répression des violences aux personnes) se sont rendus sur place pour suivre le travail de la police locale. Selon l'examen du corps, l'adolescente serait décédée environ 3 jours après sa disparition.

On ne connaît toujours pas les raisons pour lesquelles Nora s'est aventurée dehors pendant la nuit, ni l'identité du propriétaire des traces d'ADN récupérées sur le rebord de la fenêtre par laquelle elle se serait échappée.