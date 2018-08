Marseille : des punaises de lit à l'hôpital de la Timone

publié le 08/08/2018 à 05:31

Des lits ne sont plus utilisables à l'hôpital de la Timone à Marseille. La raison : les punaises de lit ont infesté le service des urgences et comme en décembre dernier, la direction de l’hôpital a pris la décision de retirer des lits du service pour les désinfecter, comme le rapporte France 3 Alpes-Provence-Côte-d’Azur.





"Dix boxes sont fermés sur les 35 dans notre service", a confié une infirmière au média régional. Dans un communiqué, la direction a affirmé avoir pris en charge les "patients porteurs de punaises et traité leurs effets personnels".

Les boxes touchés par l'invasion de punaises de lit ont été nettoyés et désinfectés. Ils sont fermés provisoirement comme les chambres contaminées. La direction a précisé que des chiens renifleurs seraient mobilisés pour s'assurer que le service n'est plus infecté avant de réinstaller les lits.