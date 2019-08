publié le 16/08/2019 à 12:56

Toujours aucune trace en Italie du randonneur français parti faire une expédition seul au sud de Naples. Il a prévenu qu'il avait eu un accident, et depuis le 9 août, plus rien. Plus de nouvelles et pas de traces. Son téléphone n'est plus joignable. Sa mère a lancé un appel sur RTL pour dire toute son inquiétude.

Selon les représentants diplomatiques français, l'Italie comme la France suivent l'affaire de très près. L'ambassade de France à Rome confirme qu'elle est en contact constant avec la famille de Simon Gautier et les autorités italiennes. Sur place, dans la région du Salento, les moyens humains et matériels mobilisés sont multiples.

Carabiniers, pompiers, brigade cynophile, spéléologues, volontaires de la protection civile, hélicoptères, drone et vedettes des garde-côtes. La zone de recherche, le golf de Policastro, très dense en forêt, est vraiment difficile d'accès. Le golf est contourné par des montagnes qui descendent à pic sur la mer tyrrhénienne et les sentiers de randonnée sont très escarpés. L'Italie est habituée aux situations extrêmes qu'il s'agisse de catastrophes naturelles ou d'accident. Tout est mis en œuvre pour l'étudiant français.

