Les infos de 18h - Conflit Hamas-Israël : ce que l'on sait des négociations pour libérer les otages français

Un bilan une nouvelle fois revu à la hausse. Celui des victimes françaises des attaques du Hamas en Israël : 21 morts désormais, et 11 disparus ont été annoncés. Parmi ces disparus, plusieurs sont très probablement otages du Hamas, comme l'a fait savoir le Quai d'Orsay. Des otages pour lesquels la France s'active, comme l'a assuré ce mardi 17 octobre Emmanuel Macron.

"Je veux ici me montrer très prudent, vous comprendrez que je n'en dise pas davantage pour ne pas créer des attentes, qui seraient déçues", a déclaré le chef de l'État, qui ne souhaite pas "mettre en péril les discussions intenses" qui sont en cours.

Des négociations qui "avancent", a cependant assuré le président, qui indique suivre "heure par heure" ces discussions. Et de s'adresser également aux familles des disparus et potentiels otages, notamment aux proches de Mia Shem, 21 ans et restée introuvable depuis le 7 octobre : "Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour obtenir sa libération, comme celle des autres otages".

Mia Shem, 21 ans, une otage symbolique aux mains du Hamas