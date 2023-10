DOCUMENT RTL - Israël : "Il y avait tellement de corps", témoigne une rescapée de la rave-party

Le Nova Festival, une rave-party qui se tenait samedi 7 octobre au matin à quelques kilomètres seulement de la bande de Gaza, a viré au massacre. Près de 250 corps ont été retrouvés, abattus par les assaillants du Hamas lors du déclenchement de l'offensive contre Israël. Notre reporter s'est rendu à l'hôpital d'Ashkelon, à une trentaine de kilomètres de Gaza, où il a rencontré Juliana, une rescapée de cette tuerie. Cette femme de 40 ans portait un bandage autour du torse et présentait plusieurs plaies dans le dos. Elle avait aussi au bras ce petit bracelet bleu qui permet de rentrer dans ce festival de techno. Si Juliana a accepté de témoigner, c'est parce qu'elle s'estime chanceuse d'avoir survécu avec son mari.

"J’ai essayé de me cacher derrière les pneus d’une voiture, alors que les tirs et les sirènes continuaient. C’est à ce moment-là que je me suis blessée avec du verre, les vitres explosaient. C’est un miracle que nous soyons en vie", assure-t-elle. "On a repris la voiture, un terroriste a commencé à nous tirer dessus. On est revenu avec une voiture criblée de balles de tous les côtés", poursuit Juliana.

Elle et son mari parviennent ensuite à fuir. "On est allé à l’hôpital le plus proche. Nous faisions partie des premières personnes à y arriver. Il a fallu me retirer les éclats de verre dans le dos. Nous avons survécu avec mon mari grâce à un miracle. Nous ne devions plus être en vie. Nous avons vu la mort dans les yeux", ajoute-t-elle, terminant sa phrase en larmes. "Combien de morts il y a eu là-bas ? Beaucoup. Ils ont capturé des filles des garçons. Il y avait tellement de corps, partout sur la route. Une catastrophe... C’est tellement effrayant", conclut la rescapée.