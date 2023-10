Conflit Israël-Hamas : Gérald Darmanin saisit la justice contre Danièle Obono pour "apologie du terrorisme"

Gérald Darmanin a annoncé ce mardi 17 octobre qu'il saisissait le procureur de la République "pour apologie du terrorisme" à l'encontre de la députée Danièle Obono (LFI). Cette dernière a estimé que le Hamas est un "groupe politique islamiste" qui "résiste à une occupation" pour "la libération de la Palestine". "Le Hamas, 'un mouvement de résistance' ? Non ! C'est un mouvement terroriste", a écrit Gérald Darmanin sur X après les propos de la députée proche de Jean-Luc Mélenchon sur Sud Radio un peu plus tôt.



Poussée à plusieurs reprises par le journaliste à dire si le Hamas est "un mouvement de résistance", Danièle Obono finit par répondre : "oui". "C'est un mouvement de résistance qui se définit comme tel", a-t-elle complété. Déclaration immédiatement critiquée à gauche comme à droite au point que la députée a posté un message sur X, dénonçant des "manipulations". "J'ai dit que le Hamas était un groupe politique islamiste qui déclare inscrire son action dans la résistance à l'occupation de la Palestine. C'est un fait. Ni une excuse ni un soutien ni une caution pour ses crimes de guerre abjects contre les civils israéliens", a-t-elle expliqué.

Confrontés à ces prises de positions, Arnaud Le Gall (LFI), député et membre de la Commission des Affaires Étrangères, a tenu à soutenir sa collègue lors d'un point presse à l'Assemblée nationale. "Ce n'est pas exactement ce que Danièle Obono a dit. Elle a répondu que certains le voit [le Hamas] comme un mouvement de résistance après plusieurs questions de M. Bourdin pour lui faire dire cela. (...)", a-t-il délcaré face à la presse.

"La saisie du procureur par Gérald Darmanin, je trouve qu'on est sur un terrain extrêmement glissant, poursuit-il. On est dans un pays où d'aucun - sans aucun problème - peu donner un soutien inconditionnel à une vengeance collective [sous-entedu la réponse militaire d'Israël, ndlr] avec, je n'ai plus le bilan en tête mais plus de 800 enfants morts, plus de 3.000 civils tués et ça ne pose aucun problème ? Ce sont les chiffres de l'ONU. (...) Nous, nous n'apportons aucun soutien inconditionnel à cette réponse et nous n'apportons aucun soutien au Hamas qui n'est pas un mouvement de résistance. Le Hamas est le produit de décennies de guerre et le produit conscient, volontairement également, d'une certaine politique de l'extrême-droite israélienne".