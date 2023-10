Attaque du Hamas en Israël : ce qu'il faut retenir de l'allocution d'Emmanuel Macron

Cinq jours après l'attaque du Hamas sur Israël, Emmanuel Macron s'est exprimé, ce jeudi 12 octobre, lors d'une allocution. Le président de la République n'avait pas pris la parole solennellement depuis six mois.

Cette allocution d'une durée de dix minutes a été entièrement consacrée au conflit israélo-palestinien. Le chef de l'État a déploré une "attaque terroriste" et un "déchaînement de cruauté". Un dernier bilan fait état en Israël, de plus de 1.200 personnes tuées, dont la plupart sont des civils, selon les autorités. Côté palestinien, le bilan des bombardements s'est alourdi à 1.354 morts, d'après les autorités de Gaza.

Emmanuel Macron a ainsi fait état d'un nouveau bilan, concernant le nombre de victimes français. "À cette heure, 13 de nos compatriotes sont morts lors de ces attaques", a déclaré le président qui a aussi consacré de longues minutes à la situation des otages et de leurs familles. Selon le ministère des Affaires étrangères, 17 Français sont portés disparus. Parmi eux, quatre sont des enfants, a indiqué Emmanuel Macron. "Enfants et adultes", sont portés disparus et peut-être "retenus en otage". "Jamais la France n'abandonne ses enfants (...) Nous ferons tout pour que ces otages, quelle que soit leur nationalité, soient libérés", a assuré le chef de l'État.

Le hamas est un mouvement terroriste Emmanuel Macron

Lors de cette allocution, Emmanuel Macron a aussi visé la France insoumise, sans jamais la nommer. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon est accusé par la classe politique de ne pas vouloir qualifier de "terroriste" le Hamas. La patronne des députés insoumis, Mathilde Panot, a évoqué des "crimes de guerre". En réponse, le président de la République a déclaré : "Le hamas est un mouvement terroriste".