INFO RTL - Attaque du Hamas en Israël : une vingtaine de Français disparus, plusieurs otages confirmés

Les informations et les éléments obtenus et recoupés par le Quay d'Orsay et les services de renseignements français permettent désormais de confirmer que plusieurs ressortissants français ont bien été pris en otage, pendant l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre, d'après les informations de RTL. Le nombre exact d'enlèvements avérés n'a pas été précisé, mais il n'y a plus aucun doute sur le fait qu'ils ont bien eu lieu, d'après une source haut placée au sein du renseignement. Toujours d'après cette source, il y a en fait une vingtaine de disparus français, soit un peu plus que les 17 annoncés hier. Parmi ces disparus se trouvent les otages confirmés. Pour les autres, il est impossible de dire à ce stade s'ils sont morts ou eux aussi aux mains de la branche armée du mouvement islamiste. D'une parce que l'identification de certaines victimes du massacre est toujours en cours en Israël, d'autre part parce que le Hamas ne livre encore aucun détail sur les civils qu'il a kidnappés.

Quatre familles de disparus français, présumés otages du Hamas, ont tenu une conférence de presse hier à Tel-Aviv pour appeler la France et le chef de l'Etat à l'aide. Certaines d'être elles ont vu leurs proches être emmenés par la bande de Gaza. Aucune famille, en revanche, n'a reçu à ce jour de preuve de vie ou de messages vidéo que ce soit de la part des preneurs d'otages ou de leur proche disparu.



Treize français sont morts dans l'attaque du Hamas, selon un nouveau bilan communiqué par Emmanuel Macron hier soir. Dix-sept autres (une vingtaine selon nos informations, ndlr) sont toujours "portés disparus", voire "retenus en otages", a indiqué jeudi soir le président, qui a précisé à plusieurs interlocuteurs que quatre enfants faisaient partie des disparus et que des "canaux de négociations" avaient été instaurés par la France pour œuvrer à la libération.

