À la suite des attaques du Hamas contre Israël, 199 otages israéliens sont toujours aux mains de l'organisation terroriste, selon les autorités israéliennes. Pour les proches, l'angoisse est insupportable. Alors que l'armée se dit prête désormais à lancer l'offensive terrestre dans la bande de Gaza, Israël tente malgré tout de repérer et de sauver les otages.

C'est le renseignement militaire israélien et son chef, le général Nitzan Alon, qui dirige le QG de recensement et de localisation des otages. On y trouve la fameuse unité de renseignement 8200. Il s'agit de réservistes qui forment l'élite des hackers. Les familles, elles aussi, se sont regroupées sur une plateforme. Elles lancent des initiatives pour retrouver leurs proches et s'adressent ainsi aux dirigeants de pays en lien avec le Hamas pour les prier d'intervenir. Un négociateur du FBI est également sur place, à Tel Aviv.

Une fois les informations obtenues et s'il faut passer à l'acte, c'est l'unité du GIGN israélien qui interviendra. Il s'agit des meilleurs combattants du pays. Pour en faire partie, ces snipers hors pair doivent notamment marcher 120 kilomètres dans le désert.

Pour l'instant, les seuls otages récupérés dans la bande de Gaza étaient déjà décédés.



