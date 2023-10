Mohammed Mogouchkov avait bel et bien préparé son attaque au couteau comme un attentat jihadiste. D'après les informations de RTL, les enquêteurs ont retrouvé dans les équipements électroniques du meurtrier un message audio enregistré avant son acte et qui le revendiquait au nom de l'Etat islamique. Selon une source proche du dossier, l'assaillant avait l'intention d'envoyer ce message à des médias à l'issue de l'attaque mais il n'y est pas parvenu.

Toujours selon nos informations, la référence à la situation en Israël et à Gaza est "très marginale" dans cette revendication.

Plus d'informations à venir...

