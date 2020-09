publié le 07/09/2020 à 13:33

Une minute et 49 secondes. C'est le temps durant lequel les frères Kouachi se sont introduits dans les locaux de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, perpétrant l'horreur dans la rédaction. Ce lundi 7 septembre, au procès des attentats de Paris, les survivants et les familles des victimes ont revécu ces terribles moments avec des images insoutenables.

On voit les frères Kouachi surgir à l'écran, avec leurs silhouettes noires à l’accueil de la rédaction. Depuis la caméra de surveillance, leurs kalachnikovs ont l'air immenses, totalement démesurées. La fumée, après les tirs, envahit l'écran puis une deuxième caméra filme la journaliste Sigolène Vinson, cachée derrière un muret. Chérif Kouachi braque son arme sur elle, agite les mains, puis repart.

La vidéo n'a pas de son mais on peut quasiment entendre les cris d'effroi de la jeune femme dont le visage est déformé par la douleur. La cour retrace ensuite le cheminement des frères Kouachi jusqu'à la salle principale où les corps sont entremêlés et où on ne voit quasiment plus le parquet.

Sur le banc des parties civiles, les rescapés et les familles de victimes se collent un peu plus quand d'autres ont préféré se réfugier dehors. L'écran est resté bloqué sur le corps du dessinateur Charb, à plat ventre, décédé après avoir reçu sept balles à bout portant.

À écouter également dans ce journal

Santé - Un quart des départements sont désormais en zone rouge au coronavirus ce lundi 7 septembre. Le nombre de cas progresse et la situation commence à être tendue en réanimation à Marseille où 90 % des lits de réanimation dédiés à la Covid-19 sont déjà occupés.

Faits divers - Une fusillade a éclaté à Toulouse, dans le quartier de Lalande, dans la matinée de ce lundi. Un jeune homme de 18 ans est décédé et une femme mineure, est grièvement blessée. Le secteur est actuellement quadrillé par les forces de l'ordre.

Sport - L'ensemble des coureurs du Tour de France profitent de leur première journée de repos à La Rochelle ce lundi, où ils vont également effectuer des tests PCR. La veille, le Slovène Tadej Pogačar a remporté la 9e étape et son compatriote Primož Roglič a revêtu le maillot jaune.