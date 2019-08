SNCF : des TER et Transiliens à la sécurité douteuse

publié le 13/08/2019 à 13:57

Lundi 12 août, une petite embarcation a chaviré, à quelques centaines de mètres des côtes. Trois enfants, restées prisonniers de la cabine du bateau de plaisance, sont morts. Trois adultes étaient également présents à bord. Projetés en mer, ils ont pu être secourus par deux vedettes de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) et un hélicoptère de la sécurité civile.

L'état de la mer était agité. Et, pour Jean-Marie Choisy, délégué départemental de la SNSM, l'importance de se renseigner avant de partir en bateau est d'autant plus importante dans ces situations.

"Tout le monde a accès avec son téléphone aux différentes météos, il faut regarder", dit-il. Jean-Marie Choisy préconise également de regarder les usages locaux. "Il ne faut pas hésiter à demander aux personnes qui ont l'habitude de naviguer dans les zones où l'on se trouve les particularités de la zone", conseille-t-il.

Enfin, en cas de panne, comme cela s'est passé le lundi 12 août, il ne faut surtout pas quitter le bateau. Le délégué de la SNSM préconise de rester à bord le plus longtemps possible et d'être particulièrement vigilant puisqu'une catastrophe se passe en quelques secondes seulement.

Jean-Marie Choisy rappelle également l'importance de porter des gilets de sauvetage, et ne pas s'enfermer dans les cales du bateau.